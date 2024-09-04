"Энергоатом" опроверг недостоверную информацию об аварии на одной из АЭС

"С целью пресечения распространения очередной недостоверной информации о якобы аварии на АЭС "Энергоатом" сообщает: никакой аварии на Южноукраинской АЭС не произошло", - сообщили в компании.

В работе одного из энергоблоков станции обнаружено замечание и блок был разгружен на 33% от номинальной мощности. Указанная ситуация возникла в результате сложных переходных режимов, произошедших из-за вражеских обстрелов инфраструктуры 26 августа, и сопровождались значительными колебаниями параметров сети (частота, напряжение, ток). Это событие не связано с проведением ремонтной кампании.

Специалисты "Энергоатома" работают над устранением замечаний к работе оборудования. Восстановление номинальной мощности ПАЭС возможно после устранения сетевых ограничений по выдаче мощности другими АЭС, вызванными атакой России на магистральные подстанции 26 августа.

Что предшествовало

О том, что на станции сегодня якобы произошла авария, сообщил в Facebook директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он ссылался на два независимых источника. По их информации, якобы из-за снижения мощности энергоблока на 600 МВт возникли две незапланированные очереди отключений, организованных "Укрэнерго". Также Харченко заявил, что этот блок, возможно, отправили бы на ремонт уже на следующей неделе. Однако информация об аварии была опровергнута в "Энергоатоме".

К слову, мы уже сообщали о том, что у "Укрэнерго" изменили графики отключений на 4 сентября.

Также вчера стало известно, что оккупированная ЗАЭС снова находится в состоянии повышенного риска опасности из-за обстрелов захватчиков.