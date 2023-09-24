"Энергоатом" должен выплатить долги без помощи из госбюджета, - эксперт

"Бюджетного финансирования "Энергоатома" не следует ожидать. Надо искать другие варианты повышения ликвидности. В проекте государственного бюджета на 2024 год не предусмотрены расходы на прямое финансирование "Энергоатома", - сказал Омельченко.

По его словам, августовское обращение компании в Кабинет министров Украины о выделении в госбюджете в следующем году 34,9 млрд грн предполагалось без поддержки.

"Просить такие объемы фактически дотаций, еще и во время войны, недопустимо... Энергоатом так и не предоставил обещанный план погашения долгов, что ставит вопрос о причинах сокрытия такой информации, что имеет значение для подготовки к зиме для всей отрасли", - подчеркнул эксперт .

По его мнению, со стороны "Энергоатома" было бы уместнее пригласить у правительства возвратную финансовую помощь, а правительство могло бы выпустить государственные облигации для того, чтобы компания могла оперативно выплатить долги.

"Дефицит в текущем году ожидается в 17 млрд грн. Так и облигации на такую сумму нужно выпускать. Воплотить в жизнь такой вариант реальнее", - считает Омельченко.

По его мнению, министру энергетики целесообразно было бы инициировать процесс погашения долгов путем выпуска целевых облигаций перед Кабмином.

"Ведь зима с каждым днем становится ближе и нужно подумать еще и о финансовых аспектах отрасли энергетики, где долги Энергоатома являются корнем большинства проблем", - подытожил Омельченко.

Ранее сообщалось, что "Энергоатом" за сентябрь уменьшил задолженность за 2022 год более чем на 4 млрд грн. Также компания оплатила ГП "Гарантированный покупатель" 9,1 млрд грн, что составляет 100% авансовых платежей прогнозной стоимости услуги ПСО за сентябрь 2023 года.

По мнению экспертов, Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же разрешить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.