"Энергоатом" перестал выполнять в полном объеме обязательства по доплатам за свет для населения

Компания "Энергоатом" с марта текущего года перестала полностью выполнять спецдолг по компенсации льготных тарифов на электроэнергию для населения, а текущий долг уже превышает 25 млрд грн.

Об этом сообщил руководитель ОО "Ассоциация энергоэффективности и энергосбережения" Александр Визир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Экономическую правду ".

"Компания перестала рассчитываться по ПСО с марта и задолжала более 25 млрд грн, чем спровоцировала цепочку задолженности по всему энергетическому рынку. Такое поведение "Энергоатома" было и в 2022 и в 2023 годах", - заявил Визир.

Он напомнил, что "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" постановлением правительства обязаны финансировать льготные тарифы на электроэнергию для населения (85% и 15% соответственно), а когда средств компаний не хватает, происходит накопление долгов на рынке электроэнергии и поэтому потребность в уменьшении такой нагрузки.

"Когда кто-то из компаний доноров перестает платить средства на ПСО, то ГарПок недоплачивает ЧУПам, а ЧУПы недоплачивают "Укрэнерго" и своему региональному ОСРу, который в свою очередь также недоплачивает "Укрэнерго", - добавил эксперт.

В то же время он пояснил, что другие энергетические компании – оператор системы передачи (ОСП), операторы систем распределения (ОСР), поставщики универсальных услуг (ЧУП) и другое поколение от повышения тарифов на электроэнергию ничего не получат, ведь главным выгодоприобретателем является "Энергоатом".

"Единственный для них плюс – это то, что НАЭК "Энергоатом", возможно, будет оплачивать остаток по ПСО и не будет создавать неплатежи проблем на рынке", - отметил эксперт.

Как сообщалось, Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает Правительство найти финансовый ресурс для Энергоатома (кредиты или облигации), чтобы обнулить всю долговую цепочку – ГП "Гарантированный покупатель", ЧУПы, ОСРы, Укрэнерго и производителями из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн.

По данным ГП "Гарантированный покупатель", недоплата "Энергоатома" по ПСО на март 2024 года составила 0,7 млрд грн, за апрель – 0,5 млрд грн, за май – 10,1 млрд грн.