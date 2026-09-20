"Энергоатом" избрал Ткачука новым генеральным директором

Ситуация вокруг "Энергоатома"

Напомним, что в преддверии отопительного сезона народные депутаты и эксперты призвали Кабинет Министров назначить полноценных руководителей для стратегических государственных предприятий, в частности "Нефтегаза" и "Энергоатома".

Отмечалось, что на фоне подготовки к зиме правительство должно более активно выполнять функции владельца компаний и брать на себя непосредственную ответственность за их работу.

Параллельно очень напряженной остается ситуация на оккупированных объектах атомной генерации. В частности, Запорожская АЭС находится в критическом состоянии с точки зрения ядерной и радиационной безопасности.

По данным "Энергоатома", из-за постоянного использования резервных дизель-генераторов существенно возрастает риск отказа оборудования, что необходимо для безопасного функционирования станции.