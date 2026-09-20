"Энергоатом" избрал Ткачука новым генеральным директором

Наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" избрал Юрия Ткачука новым генеральным директором, а Павла Павлишина - директором по ядерной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды Украины.
Победителей выбрали по результатам независимых отборов, продолжавшихся с июня по сентябрь 2026 года. В процессы привлекали международную рекрутинговую компанию Korn Ferry.
В поиске руководителя компании приняли участие 78 кандидатов из разных стран.
Финалисты проходили оценку компетенций, проверку добродетели, собеседования и представили стратегическое видение развития компании.
Разделение должностей является частью новой модели корпоративного управления "Энергоатома". Ранее руководство предприятием и ответственность за ядерную безопасность были соединены.
Теперь функции распределены:
Юрий Ткачук возглавляет АО "Укргаздобыча". Ранее он работал в "Укрнафте", где исполнял обязанности руководителя и занимал должность финансового директора.
Павел Павлишин имеет более 30 лет опыта в атомной отрасли. В 2012-2022 годах он руководил Ровенской АЭС, а также в 2019-2020 годах временно исполнял обязанности президента "Энергоатома".
Назначение состоится после прохождения обязательных регуляторных и корпоративных процедур.
Для должности директора по ядерной безопасности необходимо также получить индивидуальную лицензию. "Энергоатом" подаст кандидатуру Павлишина на лицензирование после его официального назначения.
Параллельно наблюдательный совет продолжает отбор еще пяти членов правления компании.
Напомним, что в преддверии отопительного сезона народные депутаты и эксперты призвали Кабинет Министров назначить полноценных руководителей для стратегических государственных предприятий, в частности "Нефтегаза" и "Энергоатома".
Отмечалось, что на фоне подготовки к зиме правительство должно более активно выполнять функции владельца компаний и брать на себя непосредственную ответственность за их работу.
Параллельно очень напряженной остается ситуация на оккупированных объектах атомной генерации. В частности, Запорожская АЭС находится в критическом состоянии с точки зрения ядерной и радиационной безопасности.
По данным "Энергоатома", из-за постоянного использования резервных дизель-генераторов существенно возрастает риск отказа оборудования, что необходимо для безопасного функционирования станции.