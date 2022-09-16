"Енергоатом" доставив на ЗАЕС додаткове пальне для роботи генераторів у разі знеструмлення

Співробітники "Енергоатому" доставили на Запорізьку АЕС додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції, а також запчастини для ремонту пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" у Telegram .

"Сьогодні, 16 вересня 2022 року, колона з 25-ти вантажівок ДП "НАЕК "Енергоатом", пройшовши ворожі блокпости, дісталася Енергодару. Компанія забезпечила доставку першочергово необхідних запчастин для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти", - сказано в повідомлені.

Оператор зміг поновити незнижувальний запас хімічних реагентів, необхідних для роботи станції і доставити додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення ЗАЕС.