Енергетику довели до кризи адміністративний тиск та непрофесіоналізм, - Тімченко

Адміністративний тиск і ручне регулювання енергоринку призвели до кризи в галузі, який призводить до зупинки енергетичних підприємств. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко під час прес-брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Гендиректор ДТЕК підкреслив, що системна криза в енергогалузі, що триває з минулого року, призвів до розбалансування енергосистеми України. Ручне регулювання ринку, непродумані рішення, відсутність координації галузі повністю дестабілізували роботу всіх вугільних підприємств.

За його словами, через безконтрольний імпорт електроенергії з Росії та Білорусі знизилася затребуваність вітчизняної електроенергії й, як наслідок, знизився обсяг споживаного вугілля на станціях. В результаті генеруючі та вуглевидобувні підприємства зазнають величезних збитків і змушені призупиняти роботу.

"На складах ТЕС і шахт накопичено понад 2,9 млн тонн незатребуваного вугілля. В країні призупинена робота близько 30 вугільних шахт, в просте знаходяться понад 40 тис. Чоловік. Збиток теплової генерації за останні півроку становить 3,1 млрд грн. Все ТЕС працюють нижче мінімального складу, близько 50% співробітників знаходяться в просте ", - повідомив Тимченко.

Раніше він також повідомив, що з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 осіб.

Нагадаємо, раніше Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості у зверненні до президента заявив про колапс в електроенергетиці і закликав вжити невідкладних заходів для виведення галузі з кризи.

Раніше народний депутат, голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що криза в вуглевидобутку викликаний енергетичною політикою, яку курирує глава парламентського комітету Андрій Герус. За словами депутата, Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.