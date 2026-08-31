Энергетиков ДТЭК наградили за вклад в устойчивость энергосистемы Украины

Так, ко Дню Независимости Украины шестерых работников ОСР "ДТЭК Сети" отметили государственными и ведомственными наградами за профессионализм, мужество и вклад в обеспечение надежного электроснабжения в условиях войны.

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"Отличиями Президента Украины, Кабинета Министров Украины и органов областной власти награждены энергетики Днепропетровщины, Одесщины и Донетчины, которые ежедневно восстанавливают поврежденные войной сети и возвращают свет украинцам", - говорится в нем.

Отмечается, что орденом "За заслуги" III степени награжден электрослесарь ДТЭК "Днепровские электросети" Андрей Саврук. С начала полномасштабного вторжения он принимает участие в возобновлении энергообъектов после обстрелов в Днепропетровской и других регионах.

Орден "За мужество" III степени получил мастер ДТЭК "Донецкие электросети" Дмитрий Кременчуцкий, который обеспечивает работу энергообъектов в Донецкой области и руководит их восстановлением после российских атак.



Почетными грамотами Кабмина отметили:

Александра Шевчука из ДТЭК Днепровские электросети;

из ДТЭК Днепровские электросети; Владимира Райляна из ДТЭК "Одесские электросети";

из ДТЭК "Одесские электросети"; Егора Жиляева из ДТЭК "Донецкие электросети".

Они участвовали в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры Днепропетровщины, Одесщины и Донбасса. Жиляев во время выполнения работ вблизи линии фронта получил тяжелые ранения в результате авиаудара.



Еще одного работника ДТЭК Одесские электросети - Николая Белозерова - наградили грамотой Одесской областной военной администрации за добросовестный труд и преданность профессии.