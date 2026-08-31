RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Энергетиков ДТЭК наградили за вклад в устойчивость энергосистемы Украины

17:02 31.08.2026 Пн
2 мин
Президент Владимир Зеленский и Кабмин отметили шестерых энергетиков ДТЭК за работу во время войны
aimg Александр Мороз
Энергетиков ДТЭК отметили наградами (фото: grids.dtek.com)

Шестерых энергетиков ДТЭК отметили государственными и ведомственными наградами за профессионализм, мужество и вклад в обеспечение надежного электроснабжения в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Так, ко Дню Независимости Украины шестерых работников ОСР "ДТЭК Сети" отметили государственными и ведомственными наградами за профессионализм, мужество и вклад в обеспечение надежного электроснабжения в условиях войны.

Читайте также: Три энергетика ДТЭК получили отличия от КМВА за ремонты после обстрелов

"Отличиями Президента Украины, Кабинета Министров Украины и органов областной власти награждены энергетики Днепропетровщины, Одесщины и Донетчины, которые ежедневно восстанавливают поврежденные войной сети и возвращают свет украинцам", - говорится в нем.

Отмечается, что орденом "За заслуги" III степени награжден электрослесарь ДТЭК "Днепровские электросети" Андрей Саврук. С начала полномасштабного вторжения он принимает участие в возобновлении энергообъектов после обстрелов в Днепропетровской и других регионах.

Орден "За мужество" III степени получил мастер ДТЭК "Донецкие электросети" Дмитрий Кременчуцкий, который обеспечивает работу энергообъектов в Донецкой области и руководит их восстановлением после российских атак.

Почетными грамотами Кабмина отметили:

  • Александра Шевчука из ДТЭК Днепровские электросети;
  • Владимира Райляна из ДТЭК "Одесские электросети";
  • Егора Жиляева из ДТЭК "Донецкие электросети".

Они участвовали в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры Днепропетровщины, Одесщины и Донбасса. Жиляев во время выполнения работ вблизи линии фронта получил тяжелые ранения в результате авиаудара.

Еще одного работника ДТЭК Одесские электросети - Николая Белозерова - наградили грамотой Одесской областной военной администрации за добросовестный труд и преданность профессии.

Ранее 10 энергетиков ДТЭК были отмечены государственными наградами Президента Владимира Зеленского за возвращение света после обстрелов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭКВладимир Зеленский