Энергетики обратились к украинцам из-за изменения погоды: что произошло

В Украину вернулась солнечная погода, что уже ощутимо влияет на энергопотребление. Днем оно снижается, поскольку многие бытовые и коммерческие потребители переходят на питание от солнечных электростанций.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрэнерго" .

В компании отмечают, что за три года полномасштабной войны количество установленных солнечных панелей существенно возросло. В ясную погоду часть украинцев не только питается автономно, но и передает излишки энергии в общую сеть.

В то же время пока не наступил пик использования кондиционеров, энергетики призывают граждан переносить активное энергопотребление на дневные часы - с 10:00 до 18:00. Это позволит:

снизить нагрузку на сеть;

избежать перегрузок и вынужденных ограничений работы электростанций;

помочь в балансировке энергосистемы.

"Укрэнерго" напоминает, что использование мощных электроприборов именно днем - это не только удобно, но и энергоэффективно и важно для стабильности системы.