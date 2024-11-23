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Энергетики запитали Запорожскую АЭС

Запорожье, Суббота 23 ноября 2024 10:39
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Энергетики запитали Запорожскую АЭС Фото: Запорожская АЭС (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталия Гурковская

Энергетики восстановили одну из линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Станция была на грани блэкаута с 21 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

Так, энергетики возобновили работу высоковольтной воздушной линии, соединяющей временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины, поврежденной из-за вражеских обстрелов.

"В течение этой недели Запорожская АЭС дважды оказывалась на грани блэкаута из-за постоянных вражеских обстрелов. В настоящее время работа одной из линий питания ЗАЭС, которая была повреждена в результате обстрела, возобновлена. Станция снова имеет возможность получать электроэнергию по двум линиям питания", - сказал министр энергетики Герман Галущенко.

В то же время, по его словам, ситуация на станции остается угрожающей.

"В очередной раз подчеркиваю, что только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", - отметил министр.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские войска захватили Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) и город Энергодар. в котором находится объект, во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Россияне, оккупировав ЗАЭС, не следять за ее безопасностью. Станция постоянно бывает на грани блэката. Если брать текущую неделю, то за последние 7 дней подобная ситуация случалась уже дважды. Так, ЗАЭС была на грани блэкаута 16 и 21 ноября.

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