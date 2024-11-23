Энергетики запитали Запорожскую АЭС

Энергетики восстановили одну из линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Станция была на грани блэкаута с 21 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго .

Так, энергетики возобновили работу высоковольтной воздушной линии, соединяющей временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины, поврежденной из-за вражеских обстрелов.

"В течение этой недели Запорожская АЭС дважды оказывалась на грани блэкаута из-за постоянных вражеских обстрелов. В настоящее время работа одной из линий питания ЗАЭС, которая была повреждена в результате обстрела, возобновлена. Станция снова имеет возможность получать электроэнергию по двум линиям питания", - сказал министр энергетики Герман Галущенко.

В то же время, по его словам, ситуация на станции остается угрожающей.

"В очередной раз подчеркиваю, что только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", - отметил министр.