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Энергетики за неделю вернули свет 41 тысячи семей, - ДТЭК

Фото: энергетики за неделю вернули свет 41 тысячи семей (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

С 9 по 15 января энергетики компании ДТЭК вернули свет 41 тысячи семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании.

Возобновлена работа электросетей в 92 населенных пунктах.

"Энергетики прилагают все усилия, чтобы оперативно вернуть свет всем пострадавшим, как только получают разрешение на проведение работ от ГСЧС и ВСУ. 14 января энергосистема страны в очередной раз подверглась атаке со стороны России. Были повреждены объекты генерации, что увеличило дефицит электроэнергии. Поэтому НЭК "Укрэнерго" предоставили операторам системы распределения сниженные лимиты потребления в области. ОСР обязаны их соблюдать, чтобы не допустить ухудшения ситуации в энергосистеме", - сообщили в компании.

На 16 января в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях действуют экстренные отключения.

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ДТЭКЭлектроэнергия