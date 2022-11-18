Энергетики и шахтеры работают на максимуме для стабилизации ситуации в энергосистеме, - ДТЭК

"Пока наша энергосистема приходит в себя от очередных террористических ударов врага, Украина вошла в самый сложный отопительный сезон. В ближайшие дни ожидаем резкое похолодание. Все работники "ДТЭК Энерго" - энергетики ТЭС, шахтеры, машиностроители - днем и ночью герои были со светом и теплом", - рассказал он.

По его словам, за 10 месяцев года теплоэнергетики компании отпустили в энергосистему Украины 14,5 млрд кВт*ч электроэнергии. Это эквивалентно среднему потреблению е/е около 4,8 миллиона семей в течение года.

"Но главное, что в качестве маневровой генерации мы регулярно поддерживаем надежность энергосистемы. Лишь в сентябре, чтобы компенсировать дефицит мощности в энергосистеме, ТЭК "ДТЭК Энерго" увеличили отпуск е/е на 16% выше прогнозного баланса", - уточнил Салеев.

Он также отметил, что ремонтники компании с начала года отремонтировали 21 энергоблок ТЭС и восстанавливают оборудование после обстрелов. Шахтеры компании ввели в работу 25 новых рядов, что позволяет сохранить уровень добычи угля на шахтах компании на прошлогоднем уровне и обеспечить топливом не только собственные ТЭС, но и помочь государственной генерации.

"Это лишь часть той колоссальной работы, которую ежедневно делают энергетики, шахтеры и машиностроители, чтобы укрепить энергетический фронт. Будем продолжать это делать под обстрелами и дальше. Будем со светом и теплом. Без них", - подытожил он.

Ранее в "ДТЭК Энерго" сообщали, что за последние полтора месяца энергетические предприятия компании 13 раз подвергались террористическим атакам врага. В результате 22 энергетиков получили ранения, 3 погибли.