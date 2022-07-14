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Енергетики відновили електропостачання ще для 3 тисяч родин, - ДТЕК

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Четвер 14 липня 2022 16:59
Енергетики відновили електропостачання ще для 3 тисяч родин, - ДТЕК Фото: енергетики відновили електропостачання ще для 3 тисяч родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За минулу добу енергетики відновили електропостачання для майже 3 тисяч осель українців, які були знеструмлені через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

Зокрема, відновлено постачання світла до 8 населених пунктів Донецької області. Знову отримують електроживлення 1 734 родини у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

Крім, того енергетики повернули світло у понад 1 тисячу будинків у 4 населених пунктах Нікопольського району Дніпропетровської області, що були без електропостачання через ворожі обстріли напередодні.

Без електропостачання наразі лишаються 333 населених пунктів Донецької області.

"Найскладніші напрямки через регулярні обстріли - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти", - повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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