Енергетики відновили електропостачання ще для 3 тисяч родин, - ДТЕК

За минулу добу енергетики відновили електропостачання для майже 3 тисяч осель українців, які були знеструмлені через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook .

Зокрема, відновлено постачання світла до 8 населених пунктів Донецької області. Знову отримують електроживлення 1 734 родини у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

Крім, того енергетики повернули світло у понад 1 тисячу будинків у 4 населених пунктах Нікопольського району Дніпропетровської області, що були без електропостачання через ворожі обстріли напередодні.

Без електропостачання наразі лишаються 333 населених пунктів Донецької області.

"Найскладніші напрямки через регулярні обстріли - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти", - повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.