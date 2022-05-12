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Енергетики відновили електропостачання ще для 7 тисяч родин, - ДТЕК

Фото: енергетики відновили електропостачання ще для 7 тисяч родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики компанії повернули світло для 7 395 родин у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Зокрема, у Київській області, аварійні бригади ДТЕК відновили електропостачання для 1 614 осель. Світло повернули частково у Гостомелі, Горенці, Ірпені та Бучі Бучанського району, а також у селах Кухарі та Тетерівське, що у Вишгородському районі.

Без світла залишаються ще близько 4 тисяч домогосподарств у 9 населених пунктах області.

"12 травня енергетики ДТЕК продовжують виконувати роботи з повернення світла у населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів, в тому числі за заявками споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях", - зазначають в ДТЕК.

За минулу добу бригади енергетиків змогли повністю чи частково відновити електропостачання у 7 населених пунктах на Донеччині. Знову зі світлом 5 118 родин у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

В області продовжуються активні бойові дії

"Найбільш складні напрямки - Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", - зазначають в ДТЕК.

Також у Дніпропетровській області відновили електропостачання для 663 родин, що були знеструмленими через обстріли російських окупантів.

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