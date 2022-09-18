Енергетики разом ЗСУ повернули світло для 8 тисяч родин в зоні бойових дій, - ДТЕК

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК разом із ЗСУ відновили електропостачання для 8 тисяч родин в Донецькій та Дніпропетровській областях, які постійно потерпають від ворожих ракет та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Попри постійну небезпеку фахівці "ДТЕК Донецькі електромережі" протягом доби повернули світло в 5 населених пунктів. Знову з електрикою - майже 4 тисячі родин Криворізької, Торецької, Бахмутської та Слов'янської громад Донецької області", - зазначили в компанії.

Наразі без електропостачання залишаються 89 населених пунктів Донецької області. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

У Дніпропетровській області 17 вересня вдень противник обстріляв два райони - Нікопольський та Синельниківський. Упродовж доби силами "ДТЕК Дніпровські електромережі" вдалося відновити роботу більшості пошкоджених ліній, повернувши світло у домівки майже 4 тисяч родин.

"Без електропостачання залишається ще близько 100 домогосподарств у 3 населених пунктах Покровської та Томаківської громад. Енергетики роблять все можливе, аби повернути світло в найкоротші терміни", - додали в компанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.