Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 76 тисяч родин, - ДТЕК

За минулий тиждень енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 76 тисяч родин у 99 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Тільки за минулий тиждень електромонтери ДТЕК відновили постачання світла понад 62 тисячам осель мешканців області у 74 населених пунктах Бахмутського, Краматорського та Покровського районів", - повідомляють в ДТЕК.

Щоденних обстрілів зазнає також Дніпропетровщина. Найчастіше - Криворізький та Нікопольський район. Всього за тиждень енергетики відновили електропостачання майже 14 тисячам родин у 25 населених пунктах Дніпропетровщини, котрі зазнавали обстрілів.

В енергокомпанії повідомили, що без світла поки залишається 94 населених пункти у Донецькій області.

"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі обов’язково відновлять постачання світла у домівки всіх жителів області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України. Енергетики ДТЕК безперервно працюють в умовах бойових дій вже 208 діб та разом зі всіма службами роблять все можливе для того, аби українці мали вдома світло", - підкреслюють в ДТЕК.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.