RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергетики разом з ЗСУ повернули світло для 5 тисяч родин на Донбасі, - ДТЕК

Фото: енергетики разом з ЗСУ повернули світло для 5 тисяч родин на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Українські енергетики повернули світло для більш ніж 5 тисяч будинків у 7 населених пунктах Покровського, Бахмутського та Краматорського районів Донеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"За 20 червня аварійно-ремонтним бригадам ДТЕК вдалося поновити електроживлення для жителів 7 населених пунктів Покровського, Бахмутського та Краматорського районів. Електропостачання знову отримують 5 466 родин", - повідомили в компанії.

Зокрема енергетикам вдалося менше, ніж за добу провести роботи для понад 4 тисяч родин на Авдіївському та Бахмутському напрямках, де були зафіксовані масовані артилерійські обстріли.

Поки що без світла - 320 населених пунктів Донецької області.

Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 118 добу та відновлюють обладнання та лінії знову й знову, щойно це стає можливим", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту", в рамках якого зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКДонбасЗбройні сили України