Энергетики возобновили линию питания ЗАЭС после российского обстрела

"Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили надежность питания оккупированной Запорожской атомной электростанции. Поврежденная в результате российских обстрелов воздушная линия 330 кВ - снова в работе", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что вчера из-за российской атаки на энергообъект одна из воздушных линий, питающих ЗАЭС, была повреждена.

Ремонтные бригады более суток ждали разрешения для того, чтобы начать ремонт и возобновить питание. Из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов получить разрешение на проведение работ удалось только сегодня.

В настоящее время оккупированная ЗАЭС имеет возможность получать электроэнергию как по основной, так и по резервной линии.