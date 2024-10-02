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Энергетики возобновили линию питания ЗАЭС после российского обстрела

Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Энергетики восстановили линию питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Она была повреждена во время российского обстрела 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили надежность питания оккупированной Запорожской атомной электростанции. Поврежденная в результате российских обстрелов воздушная линия 330 кВ - снова в работе", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что вчера из-за российской атаки на энергообъект одна из воздушных линий, питающих ЗАЭС, была повреждена.

Ремонтные бригады более суток ждали разрешения для того, чтобы начать ремонт и возобновить питание. Из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов получить разрешение на проведение работ удалось только сегодня.

В настоящее время оккупированная ЗАЭС имеет возможность получать электроэнергию как по основной, так и по резервной линии.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 1 октября, в результате очередной атаки России на магистральную подстанцию была обесточена одна из линий питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Это поставило ЗАЭС на грань блэкаута.

В Минэнерго отметили, что очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС.

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