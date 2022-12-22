Энергетики возобновили электроснабжение еще для 25 тысяч семей в двух областях, - ДТЭК

"Несмотря на обстрелы, ракетные и авиаудары за 21 декабря специалисты ДТЭК Донецкие электросети удалось выполнить ремонты для жителей 5 населенных пунктов. Благодаря этому свет вернулся в дома 6 291 семьи", - отмечают в компании.

Кроме того, за последние сутки в Днепропетровской области энергетикам удалось возобновить работу электросетей для 19 тысяч семей в 7 населенных пунктах, которые были обесточены в результате обстрелов накануне.

Без света остаются 101 населенный пункт Донецкой области, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обещают вернуть свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Напомним, с октября Россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.