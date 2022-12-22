Енергетики відновили електропостачання ще для 25 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК

"Попри обстріли, ракетні та авіаудари за 21 грудня спеціалісти ДТЕК Донецькі електромережі вдалося виконати ремонти для жителів 5 населених пунктів. Завдяки цьому світло повернулося в оселі 6 291 родини", - зазначають в компанії.

Крім того, протягом останньої доби на Дніпропетровщині енергетикам вдалося поновити роботу електромереж для 19 тисяч родин у 7 населених пунктах, які були знеструмлені в результаті обстрілів напередодні.

Без світла лишаються 101 населений пункт Донеччини, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обіцяють повернути світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Нагадаємо, з жовтня Росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.