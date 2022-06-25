Енергетики повернули світло ще для 7 тисяч родин в зоні бойових дій на Донбасі, - ДТЕК

"На Донеччині тривають масовані обстріли, авіа- та ракетні удари. Ми просимо жителів Донеччини з розумінням ставитися до проблем з електроживленням, оскільки бойові дії постійно руйнують електроінфраструктуру регіону, особливо на півночі області", - кажуть в ДТЕК

Без світла залишаються 325 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 122 добу та відновлюють обладнання та лінії знову й знову, щойно це стає можливим", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.