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Енергетики повернули світло ще у 28 населених пунктів звільненої від окупантів Київської області, - ДТЕК

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Субота 09 квітня 2022 16:11
Енергетики повернули світло ще у 28 населених пунктів звільненої від окупантів Київської області, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло ще у 28 населених пунктів звільненої від окупантів Київської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу аварійні бригади повернули світло для 3192 родин у 28 населених пунктах Київській області, звільнених Збройними силами України від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Ми продовжуємо повертати світло на звільнені від російських окупантів території Київської області, після їх розмінування Збройними силами України. Зокрема, вже почали часткові відновлення в Богданівці, Броварського району, де люди місяць перебували без світла", - повідомили в компанії.

Зокрема, у Бучанському районі повністю відновили електропостачання у селі Колонщина, а також частково у смт Макарів та селах: Зурівка, Ясногородка, Маковище, Вишеград, Петрушки, Личанка, Мила, Шпитьки, Музичі.

У Броварському районі частково відновили електропостачання в селах: Рудня, Богданівка, Кулаженці, Світильня, Велика Димерка, Скибин, Плоске, Коржі, Лук’янівка, Перемога. Також відновили електропостачання будівлі міськради в Ірпіні.

9 квітня енергетики ДТЕК планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще у 23 населених пунктах Броварського, Бучанського, Вишгородського районів.

"Ускладнює ремонт затоплення території з мережами компанії. Ворог зруйнував насосну станцію, яка качала воду з річки Ірпінь на Дніпро, і вода розлилась на значній території області. Через це відновлення електропостачання в населених пунктах Вишгородського району займе ще декілька днів", - пояснили в компанії.

В Донецькій області енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 1 200 родин в 5 населених пунктах Краматорського, Покровського та Бахмутського районів.

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