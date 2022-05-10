Енергетики повернули світло ще 10 тисячам родинам у трьох областях, - ДТЕК

За минулу добу, енергетики ДТЕК повернули світло понад 10 тисячам родин у 22 населених пунктах Київської, Дніпропетровської областей та Донеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

9 травня аварійні бригади ДТЕК повернули світло для 2 163 домівок Київської області.

Роботи проводились у Бучанському районі у Гостомелі, Горенці, Ірпені, Бучі та у Вишгородському районі у селах Кухарі та Тетерівське. Без світла залишаються 7,1 тисяч домогосподарств у 12 населених пунктах.

За минулу добу бригади енергетиків змогли повністю чи частково відновити електропостачання 14 населених пунктів на Донеччині. Знову зі світлом оселі 7 188 родин у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

"Поки що без електроживлення залишаються мешканці 269 населених пунктів Донецької області. Найбільш складні напрямки - Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", - зазначають в ДТЕК.

Також світло повернули ще 300 родинам на Дніпропетровщині, що лишилися без світла через обстріли.