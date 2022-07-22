Енергетики повернули світло в домівки ще 3000 родин, - ДТЕК

Ремонтні бригади ДТЕК разом із підрозділами Збройних сил України повернули світло мешканцям 9 міст і сіл у Донецькій та Дніпропетровській областях, яку ворог обстрілює із артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Енергетики ліквідували пошкодження мереж внаслідок ворожого обстрілу у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Знову зі світлом 2700 родин у 2

"На ранок 22 липня після чергової масштабної нічної атаки на Дніпропетровщину зафіксовані нові пошкодження ліній у Нікопольському та Криворізькому районах. Аварійні бригади ДТЕК Дніпровські електромережі проведуть роботи з їх відновлення щойно отримають дозвіл від ЗСУ та Служби з надзвичайних ситуацій", - повідомили в компанії.

Крім того, продовжуються роботи з відновлення мереж у Донецькій області. Попри масовані обстріли енергетики змогли повернути світло у будинки майже 800 родин у 7 населених пунктах Бахмутського та Покровського районів.