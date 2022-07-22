Енергетики повернули світло в домівки ще 3000 родин, - ДТЕК
Ремонтні бригади ДТЕК разом із підрозділами Збройних сил України повернули світло мешканцям 9 міст і сіл у Донецькій та Дніпропетровській областях, яку ворог обстрілює із артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.
Енергетики ліквідували пошкодження мереж внаслідок ворожого обстрілу у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Знову зі світлом 2700 родин у 2
"На ранок 22 липня після чергової масштабної нічної атаки на Дніпропетровщину зафіксовані нові пошкодження ліній у Нікопольському та Криворізькому районах. Аварійні бригади ДТЕК Дніпровські електромережі проведуть роботи з їх відновлення щойно отримають дозвіл від ЗСУ та Служби з надзвичайних ситуацій", - повідомили в компанії.
Крім того, продовжуються роботи з відновлення мереж у Донецькій області. Попри масовані обстріли енергетики змогли повернути світло у будинки майже 800 родин у 7 населених пунктах Бахмутського та Покровського районів.
Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.
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