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Енергетики повернули світло 8 тисячам родин в Донецькій та Київській областях, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло 8 тисячам родин в Донецькій та Київській областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу аварійні бригади повернули світло для 7 854 осель у 28 містах та селах Київської та Донецької областей, що були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Протягом 6 квітня електромонтерам вдалося повністю або частково відновити електропостачання для 6 527 родин у 26 населених пунктах Київської області, зокрема в Броварському районі у селі Лук'янівка; у Бучанському районі у селах Гореничі, Стоянка, Шпитьки та смт Макарів", - повідомили в компанії.

Спеціалісти ДТЕК також почали відновлювати електропостачання в районах Київщини, звільнених Збройними силами України від російських окупантів. Роботи проводять після розмінування цих територій.

7 квітня енергетики планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще у 11 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів Київської області.

В Донецькій області енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 1 327 родин у 2 населених пунктах.

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ДТЕКЕлектроенергія