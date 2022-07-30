Енергетики повернули світло для 27 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК

За минулу добу ремонтні бригади енергетиків відновили роботу електромереж у 25 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей і повернули світло для майже 27 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Зокрема, у Донецькій області світло повернули у 24 населених пунктах. Електропостачання відновлено 25 тисячам родин у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

"Зокрема, вчора, з дозволу військових, фахівці енергокомпанії змогли полагодити обладнання та повернути світло у 9,3 тисяч домогосподарств Торецької громади. Вдалося попрацювати також у Слов’янській та Мар’їнській громадах - відновлене живлення для 7,2 тисяч та 5,5 тисяч домогосподарств відповідно. В Авдіївській громаді - заживлені 2,3 тисячі домогосподарств. А також роботи проводились у Краматорській та Бахмутській громадах", - повідомили в ДТЕК.

Крім того, енергетики відновили роботу електромереж, що були пошкоджені внаслідок вчорашнього обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області. Зі світлом знову понад 1500 родин.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.