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Энергетики за неделю вернули свет для 774 тысяч человек в нескольких областях, - ДТЭК

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Понедельник 07 ноября 2022 17:45
Энергетики за неделю вернули свет для 774 тысяч человек в нескольких областях, - ДТЭК Фото: энергетики за неделю вернули свет для 774 тысяч жителей в нескольких областях (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За неделю с 31 октября по 6 ноября энергетики компании ДТЭК вернули свет для 774 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за террористических обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"31 октября из-за террористических атак были повреждения энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Энергетики ДТЭК за день возобновили электроснабжением 394 тысяч клиентов в Киеве и 270 тысяч в Киевской области", - отчитались в компании.

Кроме того, в Донецкой области, где боевые действия стабильно интенсивны, свет вернули для 72 тысяч семей. В Днепропетровской области - почти 36 тысячам семей.

"Без света пока остается 95 населенный пункт в Донецкой области. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети обязательно возобновят поставки света в дома всех жителей области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - сообщили в компании.

Напомним, в октябре россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.

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