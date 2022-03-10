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Енергетики за добу повернули світло для 5000 родин у Київській області, - ДТЕК

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Четвер 10 березня 2022 13:38
Енергетики за добу повернули світло для 5000 родин у Київській області, - ДТЕК Фото: енергетики за добу повернули світло для 5000 родин у Київській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу ремонтним бригадам ДТЕК вдалося повернути електропостачання в 5000 будинків у 11 містах та селах Макарівського, Баришівського та Броварського районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"У Броварському районі світло повернули в населені пункти: Літки, Літочки, Соболівка, Парня. В Баришівському районі Київщини вдалося повернути світло повністю або частково в 5 населених пунктів: Бакумівка, Корніївка, Лук’янiвка, Лукаші, Паришків. У Макарівському районі відновили електропостачання в місті Макарів", - повідомили в компанії.

Без світла залишаються мешканці понад 520 населених пунктів у Київській області. Ситуація ускладнена активними бойовими діями. Енергетики проводять ремонти, щойно отримують змогу безпечно дістатися до місць пошкоджень ліній та підстанцій.

"Тридцять аварійних бригад безперервно працюють уже 14 діб, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів у Київській області, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює з Територіальною обороною та Збройними силами України для отримання доступу до місць пошкоджень", - зазначили в ДТЕК.

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