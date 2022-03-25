Енергетики за добу повернули світло в 11 тисяч домівок в Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

Загалом за минулу добу електромонтери ДТЕК відновили електропостачання для 6 498 родин у Київській області.

"Електромонтерам ДТЕК Київські регіональні електромережі вдалося частково відновити електропостачання у 12 населених пунктах у трьох районах: Броварському, Баришівському та Києво-Святошинському, знеструмлені через бойові дії", - повідомили в компанії.

У Донецькій області вдалося відновити електропостачання для 4200 родин у 8 населених пунктах.

Наразі без світла лишається 690 міст та сіл в Київській та Донецькій областях.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через російських окупантів", - наголосили в ДТЕК.