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Энергетики делают все возможное для справедливого распределения дефицитной электроэнергии, - ДТЭК

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Вторник 24 января 2023 15:31
Энергетики делают все возможное для справедливого распределения дефицитной электроэнергии, - ДТЭК Фото: энергетики делают все для справедливого распределения дефицитной электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Энергетики, несмотря на постоянные атаки российских террористов, делают все возможное для справедливого распределения дефицитной электроэнергии между всеми потребителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий ДТЭК.

"Ни одна страна в мире не сталкивалась со столь массовыми террористическими атаками по энергетической инфраструктуре. В таких условиях, энергетики компании делают все возможное для равномерного распределения дефицита мощности между всеми потребителями. Героизм украинских энергетиков не может подвергаться сомнению решением регулятора. чтобы защитить честное имя своих работников от несправедливых и безосновательных обвинений", - сообщили в компании.

ДТЭК категорически не согласен с решением НКРЭКУ о штрафе и обжалует его в суде.

В компании отметили, что с первого дня войны энергетики компании работают в режиме военного времени, обеспечивая работу электросетей в условиях постоянных террористических атак России на энергосистему страны.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что по состоянию на 24 января НКРЭКУ оштрафовала уже 5 облэнерго за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии".

Как известно, с октября 2022 г. Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. Повреждены или разрушены не менее 50% энергетических объектов.

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Электроэнергия ДТЭК
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