Энергетики вместе с ВСУ вернули свет еще более 1000 семей в Донецкой области, - ДТЭК

По информации Министерства обороны, враг не пресекает попытки наступления на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Несмотря на это, энергетики продолжают восстанавливать разрушенные обстрелами сети.

"Пока без света - 97 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - сообщили в ДТЭК.

Напомним, в октябре Россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.