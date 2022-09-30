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Энергетики вместе с ВСУ вернули свет еще для 6 тысяч семей, - ДТЭК

Фото: энергетики вместе с ВСУ вернули свет еще для 6 тысяч семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За прошедшие сутки энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 6 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Вчера энергетики смогли провести ремонты в Бахмутской общине и вернуть электроснабжение до 2,7 тысяч домохозяйств. Напомним, что Бахмутская община постоянно страдает от массированных обстрелов. По словам Павла Кириленко, главы Донецкой области, Бахмутское направление остается одним из самых тяжелых. Специалистам энергокомпании также удалось с разрешения военных восстановить свет для более 600 домохозяйств Авдеевской общины, почти 400 - Великоновоселковской общины и почти 300 - Торецкой общины. Кроме того, выполнены ремонты в Славянском и Марьинском обществе", - сообщили в компании.

Также сообщается, что электроснабжение возобновили для всех жителей Днепропетровщины, оставшихся без света из-за обстрелов.

"Аварийные бригады оперативно провели работу по восстановлению инфраструктуры электросетей, как только получили разрешение на выполнение ремонтов от ГСЧС и военных. В настоящее время электроснабжение во всех пострадавших районах полностью восстановлено", - сообщают в ДТЭК.

Напомним, ранее в ДТЭК сообщали, что для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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Электроэнергия