ua ru
Пт, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Энергетики вместе с ВСУ вернули свет в 36 населенных пунктов в Донецкой области, - ДТЭК

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 19:38
Энергетики вместе с ВСУ вернули свет в 36 населенных пунктов в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вместе с ВСУ вернули свет в 36 населенных пунктов в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет для 5 тысяч семей в 36 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"22 сентября аварийно-ремонтные бригады энергетиков смогли отремонтировать ряд повреждений сетей и полностью или частично вернули свет жителям 36 населенных пунктов. В Покровском, Бахмутском, Волновахском районах восстановлено электроснабжение для 5,3 тысячи семей", - сообщили в компании.

В настоящее время без света пока остаются 84 населенных пункта области. Планируется вернуть свет всем жителям области, как только будет разрешено проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Ранее в ДТЭК сообщали, что для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Донецкая область
NEWS
Атака дронов по Одессе. Чем опасны иранские беспилотники Shahed-136
Атака дронов по Одессе. Чем опасны иранские беспилотники Shahed-136
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие