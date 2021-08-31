Енергетики просять НКРЕКП не повертати махінації на ринку електроенергії, - асоціація

Виробники електроенергії закликають НКРЕКП утриматися від скасування нижнього прайс-кепа, стримуючого маніпуляції трейдерів на ринку електроенергії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист Першої енергетичної асоціації України до голови НКРЕКП Валерію Тарасюку.
"В умовах катастрофічного падіння цін реалізації вироблюваної ТЕС електроенергії таке рішення є алогічним і інших наслідків, крім шкоди для учасників ринку, не буде. Перша енергетична асоціація звертається до НКРЕКП з проханням утриматися від прийняття зазначеного рішення до закінчення осінньо-зимового періоду 2021/2022" , - йдеться в листі асоціації.
У ПЕАУ відзначили, що передчасне рішення скасувати нижній прайс-ким НКРЕКП може прийняти вже 1 вересня.
В Асоціації підкреслили, що останні час НКРЕКП прийняло ряд важливих рішень, які поліпшили ціноутворення на ринку електроенергії, що дозволило генеруючим компаніям почати активно закуповувати паливо і проводити ремонти в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду.
Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін, спровокованого трейдерами-спекулянтами, ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива.
У серпні ситуація виправилася. Маніпуляції трейдерів були припинені і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.