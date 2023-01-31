RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергетики объяснили, от чего зависит восстановление света в Одесской области

Фото: энергетики объяснили, от чего зависит восстановление света в Одесской области (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 января, энергетики вместе с Одесской областной военной администрацией встречались с главами ОТГ, чтобы ответить на вопросы о свете в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В компании ДТЭК подготовили краткое изложение основных тезисов по встрече:

Почему сложилась такая ситуация

В ДТЭК объяснили, что текущая сложная ситуация со светом связана с разрушением двух подстанций и высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго" после обстрела 26 января.

По их словам, эти станции обеспечивали передачу электроэнергии в центральную и восточную части Одесской области.

Что делают энергетики

"Энергетики работают круглосуточно для стабилизации ситуации. Бригады НЭК чинят подстанции и высоковольтную сеть", - заявили в компании

Сейчас электрики ДТЭК устраняют еще и многочисленные аварии на своем оборудовании, которые участились из-за разрушения высоковольтных объектов. А также переключают технически переключаемые линии в резервные.

"Все это делают для того, чтобы работала критическая инфраструктура, в частности: больницы, котельные, водоканалы и т.д. Также это уже позволило увеличить время включения света в ваших домах с 1-2 часов до 3-4", - пояснили в ДТЭК.

Когда в области восстановят свет

В компании заверили, что работы по восстановлению продолжаются, и только после их завершения можно будет восстановить полноценное распределение электроэнергии по сетям ДТЭК Одесские электросети во все уголки области.

В Telegram-канале компания сообщила, что завтра в Одессе и области продолжаются экстренные отключения света.

Напомним, на днях стало известно, когда Одесса и область могут вернуться в графики отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКОдесса