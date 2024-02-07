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Энергетики сообщили, когда восстановят свет на левом берегу в Киеве

Фото: свет в Киеве восстановят трех-четырех часов 7 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Подачу электроэнергии потребителям на левом берегу Днепра в Киеве возобновят в течение трех-четырех часов. К концу восстановят нормальную работу электросетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК в Telegram.

Как отметили в пресс-службе, из-за падения обломков от утренней ракетной атаки в Киеве зафиксированы повреждения двух высоковольтных линий.

Энергетики уже работают над возвращением света.

"В течение трех-четырех часов запитаем дома по резервным источникам питания. До конца дня планируем возобновить нормальную работу электросетей", - говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба Минэнерго сообщила, что в результате обстрела отключились линии электропередачи, обесточены подстанции. Из-за этого отключена часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах - всего 19,4 тысяч абонентов. Без света остались учреждения здравоохранения.

"Энергетики рассчитывают запитать потребителей в течение трех часов", – сообщили в Минэнерго.

Ракетная атака 7 февраля

Утром 7 февраля российская армия совершила очередную атаку по городам Украины.

Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено около двух десятков вражеских ракет.

Первые взрывы в Киеве прогремели около 7:00, в городе работала противовоздушная оборона. Повторные взрывы в столице произошли в 7:50.

В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу остались без электроэнергии.

Кроме того, в Киеве на левом берегу из-за ракетной атаки повреждена магистраль поставки тепла. Специалисты выясняют масштаб проблемы.

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