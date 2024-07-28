Энергетики вернули свет жителям 5 районов Донбасса и Днепропетровщины после обстрелов, - ДТЭК

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушения испытывает инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

"Несмотря на постоянную опасность, энергетикам ДТЭК Донецкие электросети в течение 2 суток удалось вернуть электроснабжение 3 тыс. семей трех районов Донбасса", - отметили в компании.

Испытывает постоянные разрушения от российских оккупантов также Днепропетровская область. 26 и 27 июля ремонтные бригады ДТЭК вернули свет 3,8 тыс. семей двух районов Днепропетровской области.

Энергетики восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным, и они получают соответствующее разрешение от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 75 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов.