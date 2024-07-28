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Энергетики вернули свет жителям 5 районов Донбасса и Днепропетровщины после обстрелов, - ДТЭК

Воскресенье 28 июля 2024 17:08
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Энергетики вернули свет жителям 5 районов Донбасса и Днепропетровщины после обстрелов, - ДТЭК Фото: Энергетики вернули свет жителям 5 районов Донбасса и Днепропетровщины после обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

26 и 27 июля энергетики ДТЭК вернули свет жителям 5 районов Донецкой и Днепропетровской областей, пострадавших от обстрелов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушения испытывает инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

"Несмотря на постоянную опасность, энергетикам ДТЭК Донецкие электросети в течение 2 суток удалось вернуть электроснабжение 3 тыс. семей трех районов Донбасса", - отметили в компании.

Испытывает постоянные разрушения от российских оккупантов также Днепропетровская область. 26 и 27 июля ремонтные бригады ДТЭК вернули свет 3,8 тыс. семей двух районов Днепропетровской области.

Энергетики восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным, и они получают соответствующее разрешение от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 75 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов.

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ДТЭК
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