Энергетики вернули свет более 700 тысяч семей в Одесской области после обстрелов, - ДТЭК

"В последние два дня энергетики возобновили электроснабжение для 714 тысяч семей Одесщины, оставшихся без света в результате атаки врага утром 17 ноября", - говорится в нем.

Отмечается, что энергетики продолжают проводить ремонтные работы. Также продолжаются восстановительные работы на магистральных энергетических объектах другой компании.

В то же время в области сейчас действуют экстренные отключения света. Энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы перейти к прогнозируемым графикам стабилизационных отключений.

Ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова заживили критическую инфраструктуру Одессы, обесточенную из-за вражеских атак.

Напомним, 17 ноября российские оккупанты массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов, в частности,в Одессе сложилась критическая ситуация с электроснабжением. К тому же во время ракетного удара в регионе погибли два энергетика.