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Энергетики вернули свет более 300 тысяч семей, которые были без электроэнергии из-за непогоды

Фото: энергетики вернули свет более 300 тысяч семей, которые были без электроэнергии из-за непогоды (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

С 26 по 28 июля энергетики компании ДТЭК работали ликвидируя последствия непогоды в Одесской и Киевской областях и вернули свет 305 тыс. семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Энергетики ДТЭК Киевские региональные электросети завершили восстановительные работы в сетях 110-35-10 кВ после грозового фронта в Киевской области 26-27 июля. Специалисты компании возобновили работу 271 линии, 4267 трансформаторных подстанций. Свет вернули 192,5 тыс. семей" Киевской области", - говорится в нем.

Также энергетики ДТЭК устранили последствия непогоды, бурлившей в Одесской области и с 26 по 28 июля вернули свет в 252 населенных пункта области для 112 тыс. семей.

В компании добавили, что продолжается работа над точечными заявками потребителей.

Напомним, в июне энергетики ДТЭК вернули свет для 277 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

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ДТЭКЭлектроэнергия