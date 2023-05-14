Энергетики вернули свет более 23 тысяч семей в сутки, - ДТЭК

Так, вчера энергетики провели ремонты сетей и возобновили их работу для 23,6 тысяч семей в 1 населенном пункте, которые остались без света в результате обстрелов Донецкой области.

"Несмотря на обстрелы и тяжелую ситуацию в регионе, для этих семей свет удалось восстановить менее чем за сутки", - отмечается в сообщении ДТЭК.

По информации Министерства обороны, враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Обстрелы, ракетные и авиаудары по территории региона продолжаются.

Пока что без электроснабжения - 115 населенных пунктов. Энергетики обязательно восстановят свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Напомним, за прошедшую неделю энергетики возобновили поставки света для 112 тысяч семей Донбасса и Днепропетровщины.