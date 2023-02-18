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Энергетики вернули свет почти 4 тысячам семей в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет почти 4 тысячам семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За 17 февраля энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 14 населенных пунктов в Донецкой области, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию в Facebook.

Свет удалось вернуть почти 4 тысяч семьям.

"Из-за постоянных обстрелов без электроснабжения остаются 110 населенных пункта, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 360 сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", - говорится в сообщении.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры.

В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

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ДТЭКДонецкая область