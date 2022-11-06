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Энергетики вернули свет для почти 4 тысяч семей, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет для почти 4 тысяч семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет для 3600 семей возобновили электросети в 8 населенных пунктах Донбасса и Днепропетровщины, которые остались без света из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"5 ноября аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети смогли восстановить сети и оборудование для 4 населенных пунктов, пострадавших из-за постоянных боевых действий в Донецкой области. В результате почти 2700 семей снова со светом. Специалисты энергокомпании прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электропоста и военные дают разрешение на проведение работ", - отметили в компании.

Кроме того, за последние сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для 8 38 семьи в 4 населенных пунктах Днепропетровской области, которые были обесточены в результате обстрелов накануне. В настоящее время электроснабжение у них полностью восстановлено.

В компании отмечают, что пока без электроснабжения остается 91 населенный пункт, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Напомним, в октябре россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.

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