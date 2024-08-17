Энергетики вернули свет в дома 26 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушения испытывает инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

"Несмотря на постоянную опасность, энергетикам ДТЭК Донецкие электросети в течение трех суток удалось вернуть электроснабжение 25,6 тысячам семей в 18 населенных пунктах Донбасса", - отметили в компании.

Энергетики делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе энергетикам ДТЭК удалось вернуть свет более 54 тысяч семей, чьи дома обесточивались из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.