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Энергетики вернули свет для 60 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет для 60 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За неделю с 21 по 27 ноября энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 60 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов российских оккупантов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

Свет возвращен в 56 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

В ДТЭК сообщают, что через неделю в Донецкой области удалось вернуть свет для 55 тысяч семей. На Днепропетровщине - еще 4,5 тысячам.

Кроме того, при участии энергетиков "ДТЭК Сети" 26 ноября удалось подать напряжение в освободившийся город Херсон.

"С начала полномасштабной войны энергетики ДТЭК вернули свет уже 5,7 млн семей на Киевщине, Днепропетровщине, Одесщине, Донетчине и в городе Киев. Специалисты операторов систем распределения ДТЭК Сети, несмотря на обстрелы и сложную ситуацию с боевыми действиями, продолжают возобновлять электросети по разрешению Украины и ГСЧС. Наша цель - обеспечить города и села электроэнергией, необходимой для нормальной жизни жителей региона", - отмечает генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Без света пока остается 98 населённых пунктов в Донецкой области. Обещают возобновить электроснабжение дома всех жителей области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

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