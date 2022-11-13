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Энергетики вернули свет для 4 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

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Воскресенье 13 ноября 2022 13:04
Энергетики вернули свет для 4 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет для 4 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК возобновили электроснабжение почти 4 тысячам семей в 11 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"Несмотря на обстрелы, энергетикам удалось получить разрешение военных на ряд работ и возобновить электроснабжение для почти 4 тысяч семей. Пока обесточенными остаются 100 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ", - отмечается в сообщении.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия, идет разрушение энергосистемы региона. Энергетики прилагают максимум усилий для возвращения света жителям области, только стихают обстрелы и военные разрешают проведение работ.

Напомним, с октября россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.

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Донецкая область ДТЭК
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