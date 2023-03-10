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Энергетики вернули свет для 28 тысяч семей в двух областях, - ДТЭК

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Пятница 10 марта 2023 18:09
Энергетики вернули свет для 28 тысяч семей в двух областях, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет для 28 тысяч семей в двух областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

После российской атаки энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 28 тысяч семей в 9 населенных пунктах Донецкой области и Днепропетровской области, пострадавших из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"По альтернативным схемам специалисты ДТЭК Днепровские электросети возвращают свет всем жителям, пока будут продолжаться ремонты на электрообъектах НЭК "Укрэнерго". На утро 10 марта уже заживили более 19 тысяч семей. Без электричества остается 2178 домов. Энергетики ДТЭК и НЭК "Укрэнерго" делают все для того, чтобы как можно скорее у людей появился свет. Работы планируется завершить в течение следующих 3 часов", - отметили в компании.

Кроме того, удалось вернуть свет более 9 тысяч семьи в 8 населенных пунктах Донецкой области. В Донецкой области пока без света 110 населенных пунктах, где энергетики пока не имеют доступа к проведению работ из-за боевых действий.

Напомним, что в феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тысячам семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

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ДТЭК Электроэнергия
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