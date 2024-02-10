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Энергетики вернули свет 10 тысячам семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов, - ДТЭК

Суббота 10 февраля 2024 19:24
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Энергетики вернули свет 10 тысячам семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет 10 тысячам семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В течение 9 февраля энергетики ДТЭК вернули свет жителям 16 населенных пунктов Донецкой области, пострадавших от обстрелов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"За минувшие сутки аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети возобновили электроснабжение более 10 тысяч домов в 16 прифронтовых населенных пунктах области", - говорится в нем.

Отмечается, что обстрелы в Донецкой области не утихают. Регулярно проходят авиационные, ракетные и артиллерийские удары. Поэтому постоянно повреждаются сети и оборудование.

Однако энергетики сразу начинают возобновление электроснабжения, как только это становится возможным и военные дают разрешение на проведение работ.

"Энергетики 24/7 делают все возможное, чтобы каждый дома имел свет. Только так вместе и совместными действиями мы сможем выстоять и победить", - подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, за первый месяц 2024 года энергетики ДТЭК вернули свет почти 713 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

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ДТЭК Электроэнергия
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