Энергетики вернули электричество жителям Киевской области после атаки дронами, - ДТЭК
За двое суток энергетики ДТЭК вернули свет жителям Киевской области, чьи дома были обесточены из-за атаки дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Рината Ахметова.
В компании рассказали, что 20 и 21 февраля из-за атаки дронов на Киевщине были повреждены три линии электропередачи.
"В течение 20 и 21 февраля после атаки дронов на Киевщине специалисты ДТЭК Киевские региональные электросети отремонтировали три поврежденные линии электропередачи и вернули свет в дома почти тысячи семей", - говорится в нем.
Отмечается, что сейчас все жители области со светом.
Напомним, недавно на Днепропетровщине погиб энергетик ДТЭК в результате повторного обстрела России во время восстановления электросети.
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