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Енергетики Одеси приїхали на допомогу звільненим містам Київської області, - ДТЕК

Фото: енергетики Одеси приїхали на допомогу звільненим містам Київської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Ремонтні бригади компанії ДТЕК Ріната Ахметова з Одеської області допомагають київським енергетикам повертати світло у звільнених від російських окупантів містах Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Ми запросили наших колег з Одеської області, енергетики приїхали та допомагають київським колегам. Зараз намагаємось відновити там, де швидко можна подати електрику, а також починаємо відновлення основних мереж електропостачання", - сказав він.

Сахарук додав, що енергетики почали оглядати пошкодження в Бучі та Ірпені, та зможуть завтра, після розмінування, перейти до підготовчих робіт.

За його словами, наразі у Київській області знеструмлено 487 населених пунктів, це близько 147 тис. споживачів.

"Роботи тривають, будемо цю кількість зменшувати якомога швидше", - підкреслив Сахарук.

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ДТЕККиївська область