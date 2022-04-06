Енергетики Одеси приїхали на допомогу звільненим містам Київської області, - ДТЕК

"Ми запросили наших колег з Одеської області, енергетики приїхали та допомагають київським колегам. Зараз намагаємось відновити там, де швидко можна подати електрику, а також починаємо відновлення основних мереж електропостачання", - сказав він.

Сахарук додав, що енергетики почали оглядати пошкодження в Бучі та Ірпені, та зможуть завтра, після розмінування, перейти до підготовчих робіт.

За його словами, наразі у Київській області знеструмлено 487 населених пунктів, це близько 147 тис. споживачів.

"Роботи тривають, будемо цю кількість зменшувати якомога швидше", - підкреслив Сахарук.