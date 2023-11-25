Энергетики в Киеве переходят на усиленный режим: в чем проблема

"По прогнозам синоптиков, в столице ожидается ненастье. Из-за этого энергетики переходят в усиленный режим работы и готовятся ликвидировать последствия аварий, в случае их возникновения", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, в городе без аварийных отключений и ограничения на данный момент не планируются.

"Но подчеркиваю важность экономно потреблять электроэнергию. Экономьте! Помогайте Киеву, помогайте стране! Это нужно и важно", - отметил он.

Кроме того, по информации ДТЭК, энергетики переходят в усиленный режим работы не только в Киеве, но и в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Атака на Киев и отключения света

В ночь на 25 ноября, оккупанты выпустили по Украине 75 дронов-камикадзе типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны сбили почти все беспилотники – 74 из 75. Главной целью россиян был Киев. В столице пять человек пострадали, в том числе 11-летний ребенок.

Из-за российской атаки в Киеве произошли отключения света, фиксировались повреждения электросетей. В частности, в столице без света остались 151 жилой дом, 75 частных домов и 12 учреждений. В настоящее время свет повсюду восстановлен. Детальнее об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.